Tensione prima di Como–Bologna: scontri tra tifosi e arresti della polizia

Il mancato rispetto delle disposizioni

Momenti di tensione tra i tifosi di Como e Bologna nei pressi dello Stadio Sinigaglia, prima della gara di Serie A. Secondo quanto riferito dalla Questura di Como, un autobus con a bordo sostenitori bolognesi ha volontariamente aggirato le disposizioni di sicurezza, uscendo dall’autostrada in un punto non autorizzato e raggiungendo la città senza sottoporsi alle previste procedure di filtraggio, con l’obiettivo di transitare davanti a un gruppo numeroso di tifosi comaschi.

L’intervento delle forze dell’ordine

Una volta arrivati in zona, alcuni occupanti del bus avrebbero costretto l’autista a fermarsi, scendendo dal mezzo e tentando un contatto diretto con i tifosi del Como. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato lo scontro tra i due gruppi. I circa 70 tifosi del Bologna sono stati quindi accompagnati in Questura sotto il controllo di più squadre del Reparto Mobile di Milano e dei Baschi Verdi della Guardia di Finanza di Como.