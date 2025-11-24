Lazio-Lecce, scontro Lotito-tifosi: il dato sui laziali presenti ieri all'Olimpico
A causa della protesta dei tifosi laziali in onore della famiglia Paparelli, ieri la maggior parte della tifoseria non è entrata all'Olimpico, ecco il dato
Ieri le aquile sono scese in campo allo stadio Olimpico per disputare l'incontro con il Lecce, terminato con il trionfo dei biancocelesti grazie alle reti di Guendouzi e Noslin, tuttavia, nel corso della partita la Lazio non ha potuto contare sul sostegno dagli spalti, infatti, a causa dell'episodio avvenuto tra la Società e la famiglia Paparelli in Lazio-Cagliari, i tifosi hanno deciso di non entrare allo stadio.
Lazio-Lecce, il dato sui tifosi presenti all'Olimpico
Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, nella 12a giornata del Campionato di Serie A lo stadio Olimpico ha accolto soltanto circa 10.000 tifosi, ma non solo, i settori come Curva Nord e Distinti sono rimasti quasi completamente deserti, segno di una tifoseria unita che combatte per lo stesso scopo.
