Clamoroso al Dall’Ara, il Bologna perde nel finale contro il Parma

Bologna-Parma alle 12:30 ha dato il via a questa domenica di Serie A che proseguirà con Lecce-Udinese, Sassuolo-Inter e Juventus-Lazio.

Pallone Serie A - Proietto

Bologna-Parma

Il Bologna cade nuovamente in campionato, il gol di Ordonez nel finale è stato decisivo ai fini del risultato. L’espulsione a Pobega nel primo tempo ha messo la gara in salita ai felsinei che però hanno avuto le loro occasioni nel corso dei novanta minuti. I ducali hanno visto annullarsi il gol del vantaggio per una posizione di fuorigioco attiva da parte di Pellegrino, la gara poi si è riequilibrata grazie al secondo giallo a Troilo. Vittoria fondamentale per il Parma in ottica salvezza, il Bologna invece vede sempre più lontano un posto per la prossima Europa.