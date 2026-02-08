Esclusiva| Bonetti: "La Lazio non ha molte personalità importanti. Tensioni con la Società?..."

Nel girone d'andata la rete di Toma Basic aveva fatto esplodere fuochi d'artificio biancocelesti allo stadio Olimpico, tuttavia, domani alle ore 20:45 la Lazio dovrà sfidare nuovamente la Juventus e stavolta sarà l'Allianz Stadium il terreno di battaglia. Un'impresa non da poco per la formazione del Comandante Maurizio Sarri, attesa da una Juventus rigenerata dalla cura Spalletti e ancora imbattuta tra le mura amiche in questa stagione. ​Oltre al valore degli avversari, a preoccupare i biancocelesti ci sono i numerosi problemi in casa Lazio, infatti, non solo la sessione di mercato ha stravolto l'equilibrio della rosa, ma l'assenza di Zaccagni e un’autentica emergenza nel reparto dei terzini, con i soli Tavares, Marusic e Hysaj arruolabili, complicano di molto la situazione della Lazio. A commentare l'incontro ci ha pensato l'ex bianconero Ivano Bonetti, che è intervenuto ai microfoni di LazioPress.

Il profilo di Ivano Bonetti

Cresciuto tra La Leonessa e le giovanili del Brescia, Ivano Bonetti ha approdato in Prima Squadra nella stagione 1981/1982, dove colleziona 20 presenze e la sua prima rete da professionista nella gara casalinga contro il Perugia. Dopo 70 presenze e 3 goal, l'ex calciatore si trasferisce per una stagione al Genoa, per poi passare alla Juventus tra 1985-1987. Nel club bianconero, la carriera della mezzala offensiva ha una netta svolta, infatti, non solo scende in campo con la squadra in 18 occasioni e segna 2 gol, ma nella sua prima stagione nel club, sotto la guida del mister Trapattoni, riesce a festeggiare con i compagni la conquista dello scudetto. Una volta chiusa la carriera alla Juventus, Bonetti indossa le maglie di altre squadre come Atalanta, Bologna, Genoa, Crystal Palace e Sampdoria, con la quale conquista il Campionato italiano nel 1990/1991. Nel 2002 decide di appendere gli scarpini e lasciare la carriera da calciatore, nonostante ciò, la figura di Ivano Bonetti e le sue qualità tecniche saranno sempre impresse nella storia del calcio.

