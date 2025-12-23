Stramaccioni: "Europa? Occhio alla Lazio. Con un mercato adeguato..."

Nel corso di un’analisi pubblicata su La Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni, ex allenatore di Inter e Udinese, oggi commentatore tecnico, ha approfondito temi come l’impatto di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, un’analisi che va oltre l’aspetto tattico e tocca anche i grandi temi della stagione: la lotta scudetto e la corsa alle posizioni europee, con un riferimento preciso anche alla Lazio di Maurizio Sarri.

La lotta scudetto

Non parlate a Spalletti del calendario se non volete farlo infuriare, nessuno meglio di lui sa che la Juventus dovrà avvicinarsi a queste partite con la stessa fame mostrata contro Bologna e Roma. Luciano sa preparare bene l’ambiente, però è innegabile che il calendario offre alla Juventus un’enorme occasione per recuperare punti a chi la precede. Le mie gerarchie restano le stesse: Inter e Napoli in prima fascia; Milan, Juventus e Roma alle spalle.

Bologna e Como le possibili sorprese in zona Europa e occhio alla Lazio di Sarri se farà un mercato adeguato.

Sarri - Fraioli

Interessante il riferimento alla Lazio, indicata come possibile outsider nella corsa europea, Stramaccioni lega il potenziale rilancio biancoceleste alla capacità di Sarri di incidere sul mercato e di dare continuità a un progetto tecnico già riconoscibile.