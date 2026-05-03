Serie A, pareggio a reti bianche tra Bologna e Cagliari

Alle 12.30, nel lunch match della domenica allo Stadio Renato Dall'Ara è andato in scena il match tra Bologna e Cagliari.

Bologna-Cagliari: 0-0

Italiano, Pisacane - Via onefootball (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Succede poco a Bologna in questa prima partita della 35° giornata di Serie A. Italiano e Pisacane si spartiscono la posta in palio con uno scialbo 0-0: nel primo tempo viene annullato un gol ai sardi a firma Deiola per posizione di fuorigioco, per il resto qualche occasione sporadica impensierisce i due portieri, che non sono però chiamati al miracolo. Il Bologna sale momentaneamente all'ottavo posto con 49 punti, in attesa della Lazio; mentre il Cagliari aggancia la Fiorentina al sedicesimo posto con 37 punti, ma la squadra di Vanoli deve ancora giocare, appuntamento domani allo Stadio Olimpico contro la Roma.

Terzo 0-0 consecutivo in questa giornata di Serie A

Ha preso una brutta piega questa giornata di Serie A: sono ben 270' i minuti senza nemmeno un gol, tre infatti le partite consecutive terminate 0-0 (Como-Napoli, Atalanta-Genoa e Bologna-Cagliari).