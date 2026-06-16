Flaminio-Lazio, ore decisive: il progetto rischia di fermarsi oggi

Flaminio e Lazio: attesa per il verdetto della Soprintendenza

Per quanto riguarda il Flaminio, già nelle prossime ore potrebbero emergere indicazioni quasi definitive sul destino del progetto. Sono infatti in corso confronti e verifiche per comprendere se le osservazioni della Soprintendenza possano essere superate oppure no.

In termini pratici, qualora alla Lazio venisse comunicata l'impossibilità di realizzare il secondo anello e la capienza dell'impianto dovesse quindi rimanere quella attuale, pari a circa 21 mila posti, il percorso che lega il club biancoceleste allo stadio potrebbe interrompersi immediatamente. In questo scenario verrebbe meno anche l'ipotesi della valorizzazione da 1,5 miliardi di euro più volte prospettata dal presidente Lotito.

Il futuro dello stadio Flaminio resta in bilico

Se davvero nei prossimi giorni dovesse calare il sipario sul futuro del capolavoro progettato da Pier Luigi Nervi, secondo quanto riportato da LazioFamily. it, sarebbe inevitabile interrogarsi sui contenuti del dialogo portato avanti per due anni tra Lotito e il Campidoglio.

Se il Flaminio fosse destinato a rimanere nelle condizioni attuali, con il concreto rischio di continuare il proprio declino, difficilmente qualcuno sarebbe disposto a investire oltre 20 milioni di euro per un impianto considerato poco sostenibile dal punto di vista economico e scarsamente redditizio per il calcio moderno. Una situazione che porterebbe a chiedersi se non sarebbe stato preferibile interrompere il percorso molto prima, anziché continuare a sostenere la possibilità di riqualificare uno stadio inaugurato nel 1959 e lasciato in stato di abbandono per quasi quindici anni.