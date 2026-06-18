Lotito alla firma: l'acquisto della Reggina è in chiusura

Come riportato dal Corriere dello Sport, Lotito presto sarà il nuovo presidente della Reggina, le carte sono tutte sul tavolo mancano solo gli ultimi passaggi formali. Il patron biancoceleste oggi incontrerà anche il sindaco di Reggio Calabria a Roma.

I piani

Sempre secondo il Corriere dello Sport, il figlio di Lotito, Enrico, è destinato ad avere un ruolo di spicco anche nella Reggina come fu per la Salernitana, mentre l'impegno del presidente biancoceleste sarebbe indiretto.

L'investimento sulla Reggina

L'investimento per l'acquisto della Reggina si aggira sui 2 milioni di euro e per costruire una squadra da promozione ne serviranno 2.5-3. Con la nuova norma e dopo la proroga, in caso di promozione Lotito avrebbe tempo un anno per cedere la società, dalla stagione 2028-29 non sono infatti ammesse le multiproprietà.