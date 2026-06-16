Calciomercato Lazio, il club guarda in casa del Napoli: due profili individuati

In vista dell'apertura della finestra di mercato, la dirigenza biancoceleste sta guardando in casa del Napoli, dove ha individuato due profili interessanti: Sam Beukema e Lorenzo Lucca.bNonostante ciò, le probabilità di un loro arrivo nella capitale sembrano essere abbastanza scarse.

L’ipotesi scambio per sbloccare l’affare

Per facilitare il trasferimento, si valuta la pista dello scambio. Come riportato dall'edizione odierna de il Messaggero, il profilo finito nel mirino della dirigenza biancoceleste è quello di Sam Beukema. Uno scambio con Mario Gila, unito a un pareggio economico a favore della Lazio, potrebbe convincere Fabiani, anche in virtù della percentuale sulla rivendita (50%) che spetta al Real Madrid.

Le alternative sul tavolo

Tra le opzioni accostate alla Lazio ci sono anche altri nomi, infatti, si è parlato dell'attaccante Lorenzo Lucca, profilo stimato da Gattuso ma ritenuto troppo simile a Ratkov, e del centrocampista Marin, che però al momento non convince appieno la dirigenza laziale. La situazione resta ancora in piena evoluzione.