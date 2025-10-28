Clamoroso a 48 ore da Pisa-Lazio: stop alla trasferta per i tifosi biancocelesti. Il comunicato
L'Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive ha preso una drastica decisione a poche ore da Pisa-Lazio: ecco di cosa si tratta.
Come riportato da La Nazione, l'Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive - a sole 48 ore dal match Pisa-Lazio - ha preso una decisione che ha fatto già molto discutere.
La decisione
Dalla riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura, si apprende che i tifosi biancocelesti non potranno partecipare alla trasferta di Pisa. Come spiegato da La Nazione, infatti, il settore ospiti sarà chiuso e verrà attuato il rimborso dei biglietti.
Inoltre, il sindaco di Pisa, Michele Conti, ha richiesto la totale presenza delle forse dell'ordine nelle principali vie d'accesso, già dalle prime ore del pomeriggio di giovedì 30 ottobre.
Il comunicato della S.S. Lazio
La nota della Società
La S.S. Lazio informa i propri tifosi che, come comunicato dal Pisa Sporting Club e in conformità alla Determinazione n. 37/2025 del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS) del Ministero dell’Interno – adottata in data 28 ottobre 2025 – è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella regione Lazio per la gara Pisa–Lazio, in programma giovedì 30 ottobre 2025 allo Stadio Cetilar Arena Garibaldi – Romeo Anconetani.
Il provvedimento, motivato da ragioni di ordine e sicurezza pubblica, comporta l’impossibilità per i tifosi biancocelesti di assistere alla partita in trasferta, con conseguente annullamento e rimborso dei biglietti eventualmente già acquistati, secondo le modalità comunicate dal club ospitante.
La S.S. Lazio, nel pieno rispetto delle decisioni delle Autorità competenti, esprime rammarico per i propri sostenitori che avrebbero voluto seguire la squadra anche in questa occasione.
Ulteriori informazioni saranno rese note non appena disponibili.