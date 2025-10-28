Clamoroso a 48 ore da Pisa-Lazio: stop alla trasferta per i tifosi biancocelesti. Il comunicato

Come riportato da La Nazione, l'Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive - a sole 48 ore dal match Pisa-Lazio - ha preso una decisione che ha fatto già molto discutere.

Fraioli

La decisione

Dalla riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura, si apprende che i tifosi biancocelesti non potranno partecipare alla trasferta di Pisa. Come spiegato da La Nazione, infatti, il settore ospiti sarà chiuso e verrà attuato il rimborso dei biglietti.

Inoltre, il sindaco di Pisa, Michele Conti, ha richiesto la totale presenza delle forse dell'ordine nelle principali vie d'accesso, già dalle prime ore del pomeriggio di giovedì 30 ottobre.

Il comunicato della S.S. Lazio