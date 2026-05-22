Bagno di folla per Pedro a Formello: il saluto con i tifosi

Domani sera contro il Pisa, Rodriguez Pedro indosserà per l'ultima volta la maglia della Lazio

Beniamino Civitelli /
Pedro
Pedro - Fraioli

Domani sera contro il Pisa, Rodriguez Pedro indosserà per l'ultima volta la maglia della Lazio

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Il saluto fra Pedro e i tifosi

Oggi fuori Formello si sono radunati alcuni tifosi per salutare i giocatori biancocelesti al Centro Sportivo. Pedro incitato dai presenti è sceso in mezzo alla folla per fare foto e autografi e ringraziare tutti. 

Il video 

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