Bagno di folla per Pedro a Formello: il saluto con i tifosi

Domani sera contro il Pisa, Rodriguez Pedro indosserà per l'ultima volta la maglia della Lazio.

Il saluto fra Pedro e i tifosi

Oggi fuori Formello si sono radunati alcuni tifosi per salutare i giocatori biancocelesti al Centro Sportivo. Pedro incitato dai presenti è sceso in mezzo alla folla per fare foto e autografi e ringraziare tutti.

Il video