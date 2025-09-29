Genoa-Lazio, Pellegrini sostituito durante il match: il motivo

Durante Genoa‑Lazio un altro infortunio che spezza gli equilibri: purtroppo la sequenza sembra non avere fine. Anche Pellegrini è finito nella lista dei giocatori costretti a uscire o a rallentare, aggiungendosi a un lunghissimo elenco che affligge entrambe le squadre.

Si ferma un altro giocatore

In un match ormai segnato da continui stop e defezioni, anche Luca Pellegrini è rimasto vittima dell’ennesimo problema fisico nel corso di Genoa‑Lazio. Il terzino biancoceleste, già in una stagione complicata dal punto di vista degli infortuni. Il fatto che sia lui a entrare in questo doloroso elenco non sorprende più: è quasi diventata una costante.

Cosa fare ora?

Si pensa che il calciatore abbia solo preso una botta ma la sostituzione è arrivata a scopo precauzionale. La Lazio comunque dovrà ora attendere gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio. La speranza è che non si tratti di una lesione o di un infortunio, così da poter contare nuovamente su Pellegrini nei prossimi match chiave. Questo episodio arriva in un momento delicato per la squadra, che ha bisogno dell’apporto di tutti gli effettivi per competere fino alla fine del campionato. L’assenza di Pellegrini — se dovesse protrarsi — rischia di pesare, sia a livello tattico che morale.