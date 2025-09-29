Le pagelle di Genoa-Lazio: Taty e Cancellieri sugli scudi, Basic ordinato

Torna alla vittoria la Lazio e lo fa in grande stile con un netto 0-3 rifilato al Genoa. La squadra di Sarri in piena emergenza tira fuori una prestazione di rabbia e grinta con la partita che va in discesa dopo appena 4' grazie al gol di Cancellieri. Castellanos e Zaccagni rifiniscono e sugellano una bella prestazione in trasferta. Da registrare anche il clean sheet di Provedel a riprova dei passi in avanti che la squadra sta facendo nell'organizzazione della retroguardia.

Le pagelle di Genoa-Lazio

Provedel - 7

Nel primo tempo prima con un'uscita bassa e poi con una prodezza su Colombo evita un gol che avrebbe potuto riaprire la gara. Dove non arriva la difesa ci arrivano i suoi guantoni.

Marusic - 6.5

Il terzino montenegrino fin dal 1' si becca con Vitinha regalando anche una punizione potenzialmente pericolosa per un fallo sciocco su Vitinha. Fa un buon assist a Castellanos per il gol del raddoppio prima di essere costretto al cambio per infortunio. Dal 32` Hysaj

Gila - 6.5

Contiene bene le discese rossoblù con interventi sempre opportuni. Dall'83 Provstgaard S.V.

Romagnoli - 6.5

Comanda efficacemente la difesa concedendo poco e niente agli attaccanti genoani.

Pellegrini - 6

A volte impreciso ma non compie sbavature ed errori. Dal 68' Tavares 6

Basic - 6.5

Non gli si può chiedere oggettivamente di più, gioca semplice ma efficace. Dall'83' Patric S.V.

Cataldi - 6.5

Troppo frettoloso e poco geometrico nella prima frazione, prende un giallo evitabile però mette polmoni e contrasti che aiutano la squadra. È il calciatore che ha corso di più nella gara fin quando è rimasto in campo e questo è un dato fondamentale per la fase difensiva biancoceleste.

Cancellieri - 7

Photo by Simone Arveda/Getty Images via Onefootball

Bel gol quello che apre le marcature a Marassi. Grinta, concentrazione e attenzione per il numero 22 che serve anche Marusic prima dell'assist per Castellanos. Si divora nel secondo tempo il gol della doppietta personale tirando alto quello che era a tutti gli effetti un rigore in movimento.

Dia - 6.5

Partita delicata per l'attaccante senegalese dopo l'errore nel derby. Corre tanto in fase di ripiegamento, dal punto di vista tattico è ordinato e aiuta i compagni, poco nel vivo del gioco in fase di possesso, ma l'impegno è encomiabile.

Zaccagni - 6.5

Nel primo tempo è un po' appannato, ma aiuta sempre i compagni in ripiegamento. Suo il gol che sigilla la partita mettendo ordine in un flipper dentro l'area piccola

Castellanos 7.5

Taty formato Hellas Verona questa sera: gol e assist nel primo tempo ma soprattutto tanta “garra”. Nel secondo tempo aveva trovato la via anche per il secondo assist ma Cancellieri rovina tutto. Dall'83' Pedro S.V.

La pagella di Sarri

Voto: 7.5

In una situazione difficilissima la sua Lazio esce con un netto 0-3 da Marassi. Cambia modulo reintegrando Basic ma la squadra non perde di solidità. Tante le giocate in profondità come lo stesso Sarri ha a più riprese chiesto.