Coppa Italia, chi arbitrerà Lazio-Inter? C'è un nome in pole

Si avvicina la data dell'attesissima finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, in programma il prossimo 13 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. Tra i temi più caldi in vista della sfida c'è quello legato alla designazione arbitrale che dirigerà l'incontro.

Caos nel settore arbitrale

La questione si inserisce in un momento delicato per il settore arbitrale italiano, scosso dalla recente bufera che ha coinvolto l'ormai ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi. In questo contesto, la responsabilità è passata temporaneamente a Dino Tommasi, nominato designatore arbitrale ad interim, che nel frattempo ha già effettuato le scelte per la 35° giornata.

Marco Guida in pole position

Resta ora da sciogliere il nodo più importante: chi dirigerà la finale di Coppa Italia. Tra i candidati più accreditati spicca il nome di Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata. Secondo Sportmediaset, il fischietto campano sarebbe in pole position per dirigere la gara, che rappresenterebbe la prima finale in carriera per lui.