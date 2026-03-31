Lazio-Parma, continua la protesta allo stadio Olimpico: il dato sui tagliandi venduti

Dopo il successo a Bologna, la rosa biancoceleste si prepara a scendere nuovamente in campo e a lottare per proseguire la striscia vincente. Sabato 4 aprile alle ore 20:45, infatti, lo stadio Olimpico ospiterà l'incontro Lazio-Parma, prima gara dopo la sosta per la Nazionali.

Lazio-Parma: il dato sui tagliandi venduti

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, i tagliandi venduti per la singola partita sono saliti a quota 2.400, raddoppiando il dato rispetto ai poco più di mille staccati sabato pomeriggio. Nonostante questo piccolo balzo in avanti, l'atmosfera che si respirerà nell'impianto romano sabato sera dipenderà quasi esclusivamente dalla risposta dei 29.918 abbonati.

Torna la protesta: spalti di nuovo semivuoti

La tregua durata una sola notte è già finita. Dopo il temporaneo rientro nei ranghi avvenuto due settimane fa in occasione del Big match contro il Milan, la tifoseria biancoceleste è pronta a far sentire di nuovo il proprio dissenso. I gruppi della Nord hanno infatti ribadito l'invito a disertare tutte le gare casalinghe da qui fino al termine del Campionato. Di conseguenza, i gradoni dell'Olimpico sono destinati a svuotarsi pesantemente, lasciando spazio a una contestazione a distanza.

I grandi dubbi: il derby e la finale di coppa

Se la linea per le partite in casa sembra ormai tracciata e decisa, restano ancora da sciogliere due nodi fondamentali che stanno dividendo la tifoseria. È ancora in dubbio, infatti, la presenza dei tifosi al derby di ritorno (dove la Lazio giocherà formalmente in trasferta) e per l'eventuale finale di Coppa Italia, qualora gli uomini di Sarri riuscissero a superare lo scoglio Atalanta a Bergamo.