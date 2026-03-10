Lazio-Milan, torna la prelazione “Abbonati Aquilotti”: i dettagli
L’annuncio sul sito web della Società biancoceleste
Di seguito il comunicato della Lazio, pubblicato sul proprio sito ufficiale:
A seguito delle numerose richieste pervenute e con l’obiettivo di favorire la partecipazione dei nostri giovani tifosi, la S.S. Lazio ha deciso di riaprire la possibilità per gli abbonati Aquilotti di riconfermare il proprio posto per la gara Lazio–Milan, qualora ancora disponibile, alla tariffa agevolata.
Le modalità saranno le seguenti:
Dalle ore 12:00 di mercoledì 11 marzo fino alle ore 12:00 di giovedì 12 marzo, sarà possibile esercitare la prelazione sul posto originario, qualora questo risulti ancora disponibile.
Nel caso in cui il posto non fosse più disponibile, a seguito delle vendite già effettuate, sarà comunque possibile acquistare un biglietto in un altro settore dello stadio tra quelli ancora disponibili, mantenendo la medesima tariffa dedicata di 10 euro.
Punti Vendita:
ON-LINE tramite il circuito Vivaticket
Per accedere alla prelazione, sarà necessario inserire on-line nella sezione coupon o presentare uno dei seguenti codici presenti sulle card S.S. Lazio:
ABBONAMENTO CON LA MILLENOVECENTO - CODICE 032...
ABBONAMENTO CON LA EAGLE - CODICE EAG...