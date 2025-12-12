Sabato 20 dicembre alle ore 18:00 la Lazio sarà impegnata all'Olimpico di Roma per la sedicesima giornata di Serie A, in cui ospiterà la Cremonese. In occasione della sfida contro la squadra di Davide Nicola , la società biancoceleste ha comunicato le informazioni utili per l'acquisto dei biglietti, la cui vendita è in programma a partire dalle ore 14:00 di oggi venerdì 12 dicembre. Per questa gara è stata attivata da parte della società la speciale tariffa 4 insieme, con cui sarà possibile acquistare 4 biglietti dello stesso settore ad un prezzo vantaggioso. Per poter usufruire di questa iniziativa riservata solo ad alcuni settori dello stadio, sarà obbligatorio acquistare tutti e 4 i biglietti e contemporaneamente.

Il comunicato del club