Lazio, cinque indisponibili e nessuno squalificato: chi figura nell’elenco

La Lazio figura con cinque indisponibili e nessuno squalificato nell’elenco degli assenti, indicato come in aggiornamento. I nomi riportati sono Cancellieri, Gudmundsson, Marusic, Pellegrini e Rovella.

La fonte non è coerente sul turno di riferimento: il titolo indica la settima giornata di campionato, mentre il testo parla della quinta. Per questo l’elenco è riportato senza attribuirlo a una giornata precisa.

Gli assenti della Lazio

Per i biancocelesti, la voce degli indisponibili comprende Cancellieri, Gudmundsson, Marusic, Pellegrini e Rovella. Alla voce squalificati non è indicato alcun giocatore.

Indisponibili e squalificati: da Atalanta a Juventus

Atalanta: indisponibili Sulemana, Hien, Kossounou, Pompei, Scalvini e Kessie; squalificato Elmas.

Bologna: indisponibili Holm e Orsolini; nessuno squalificato.

Cagliari: indisponibili Idrissi, Felici e Trepy; nessuno squalificato.

Como: indisponibili Kean e Diao; nessuno squalificato.

Fiorentina: indisponibili Atta e Parisi; nessuno squalificato.

Frosinone: indisponibile Grillitsch; nessuno squalificato.

Genoa: indisponibili Havel, Meichtry, Colombo, Nuredini e Venturino; nessuno squalificato.

Inter: indisponibili Lautaro, Stones e Jones; nessuno squalificato.

Juventus: indisponibili Grabara, Yildiz, Thuram, Locatelli, Boga, Milik ed Ekhator; nessuno squalificato.

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