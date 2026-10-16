Lazio, cinque indisponibili e nessuno squalificato: chi figura nell’elenco
Cancellieri, Gudmundsson, Marusic, Pellegrini e Rovella sono i nomi riportati tra gli indisponibili biancocelesti. L’elenco comprende anche le altre squadre.
La Lazio figura con cinque indisponibili e nessuno squalificato nell’elenco degli assenti, indicato come in aggiornamento. I nomi riportati sono Cancellieri, Gudmundsson, Marusic, Pellegrini e Rovella.
La fonte non è coerente sul turno di riferimento: il titolo indica la settima giornata di campionato, mentre il testo parla della quinta. Per questo l’elenco è riportato senza attribuirlo a una giornata precisa.
Gli assenti della Lazio
Per i biancocelesti, la voce degli indisponibili comprende Cancellieri, Gudmundsson, Marusic, Pellegrini e Rovella. Alla voce squalificati non è indicato alcun giocatore.
Indisponibili e squalificati: da Atalanta a Juventus
Atalanta: indisponibili Sulemana, Hien, Kossounou, Pompei, Scalvini e Kessie; squalificato Elmas.
Bologna: indisponibili Holm e Orsolini; nessuno squalificato.
Cagliari: indisponibili Idrissi, Felici e Trepy; nessuno squalificato.
Como: indisponibili Kean e Diao; nessuno squalificato.
Fiorentina: indisponibili Atta e Parisi; nessuno squalificato.
Frosinone: indisponibile Grillitsch; nessuno squalificato.
Genoa: indisponibili Havel, Meichtry, Colombo, Nuredini e Venturino; nessuno squalificato.
Inter: indisponibili Lautaro, Stones e Jones; nessuno squalificato.
Juventus: indisponibili Grabara, Yildiz, Thuram, Locatelli, Boga, Milik ed Ekhator; nessuno squalificato.
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