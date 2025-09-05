Rovella conquista Sarri: a lui le chiavi del centrocampo

Dalla panchina alla leadership

Niccolò Rovella si è preso la Lazio. Dopo un’estate in cui sembrava profilarsi un ballottaggio con Cataldi, l’ex Genoa ha convinto Sarri a puntare su di lui come regista titolare. Alla prima giornata contro il Como era partito dalla panchina, complice il doppio viaggio per la nascita della figlia Venere, ma già contro il Verona è stato schierato dal primo minuto e la sua prestazione ha ripagato appieno la fiducia del tecnico.

La gerarchia è fissata

Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, le gerarchie in cabina di regia ora sono chiare: Rovella davanti a Cataldi. Dopo un’estate passata con il futuro incerto a causa della clausola rescissoria da 50 milioni valida fino al 31 luglio, il centrocampista ha risposto con i fatti, diventando centrale nel progetto biancoceleste. Contro il Verona ha dato il via all’azione del gol di Guendouzi e servito l’assist da calcio piazzato per la rete di Castellanos. Nel post-partita Sarri ne ha elogiato le qualità, sottolineando come ci sia ancora margine di crescita, ma concedendogli al tempo stesso piena fiducia.