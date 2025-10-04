Lazio-Torino, Lotito nel pre: “I rischi di fallimenti non ci sono. Sul futuro?..."

Questo pomeriggio, alle ore 15:00, Lazio e Torino scenderanno in campo per affrontarsi nel match valevole la sesta giornata del Campionato di Serie A.

Le due squadre arrivano a questa sfida con umori totalmente diversi: da una parte, i biancocelesti con la vittoria per 3-0 sul Genoa; dall’altra, invece, i granata con la sconfitta per 2-1 contro il Parma.

Per la squadra capitolina, ai microfoni di Lazio Style Channel e DAZN ha parlato il patron biancoceleste, Lotito. Ecco le sue parole.

Un quadro riguardo ciò ce abbiamo subito ingiustamente sul blocco di mercato è sotto gli occhi di tutti. E' una norma interpretata in una certa maniera, anche se il primo luglio è stata abolita. Noi essendo consapevoli dell'abolizione della norma, la mia amministrazione ha ritenuto di scaricare dei costi fin quando poteva farlo. Quando ho visto il parametro, mi era stato detto che nella situazione in cui stavamo potevamo comprare e vendere i giocatori… ma questo non è accaduto: hanno ritenuto di bloccare il mercato a causa di ciò che io chiamo “indice di stupidità”. La Lazio si trova in una situazione tranquilla e solida: abbiamo circa 300 mln di patrimonio immobiliare, non avendo lo stadio; oltre 300 mln di patrimonio di giocatori; la Lazio Marketing esce da 22 anni con 15 mln di utili, valutando 350 mln.

I rischi dei fallimenti non ci sono, come non ci sono nemmeno quelli per non pagare gli stipendi. La norma, quindi, è stata utilizzata in interpretata in maniera anomala. Una stagione sportiva non può avere due norme diverse per il mercato… questo denota l'anomalia nell'applicazione della norma.

La Lazio ha comunque una buona rosa grazie agli investimenti.

Il tutto ha riportato dei danni: se avessi avuto offerte importantissime per dei giocatori, potevo venderli e comprarne altri, ma non l'ho potuto fare perché non potevo comprare. Nonostante ciò, stiamo ancora lì grazie agli investimenti.