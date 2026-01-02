Rambaudi: "Cessione Castellanos? Tutti contenti. Raspadori non determina…"

È iniziato ufficialmente il calciomercato invernale della stagione 2025/26 e quello della Lazio si è aperto con la cessione di Castellanos al West Ham. I biancocelesti adesso dovranno investire i soldi ricavati dalla cessione del Taty per consegnare a Sarri una rosa più completa di quella della prima parte di stagione e sfruttare il mercato completamente libero.

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Roberto Rambaudi per commentare gli ultimi scenari di calciomercato in casa Lazio.

Le parole di Rambaudi a Radiosei

Raspadori per me è un giocatore che determina poco; a gara in corsa può incidere, nell’area avversaria è bravo. Può essere la ciliegina sulla torta in una torta già pronta, già ‘buona’

Castellanos?

Secondo me sono tutti contenti: società, allenatore, giocatore e buona parte di pubblico che non lo vedeva protagonista nel futuro. Per me era un buon giocatore per il contesto. Un voto? 7 quando giocava con continuità, 5 quando era fermo per infortuni quindi facendo la media dare un 6 alla sua esperienza in biancoceleste.

Mercato