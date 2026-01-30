Lazio-Genoa, Isaksen: "È un momento difficile ma vogliamo arrivare più in alto"
Gustav Isaksen è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il risultato e la prestazione della rosa in Lazio-Genoa, terminata con il trionfo delle aquile.
Le dichiarazioni di Isaksen a Dazn
La vittoria
Abbiamo dato tutto, siamo stati squadra. Vittoria bellissima, sono contentissimo. Mancano i tifosi ma speriamo siano qui alla prossima partita.
Le prossime partite
Dobbiamo continuare così, è un momento difficile ma vogliamo arrivare più in alto, serve crescere. Ora abbiamo partite importanti, c’è anche la Coppa Italia.