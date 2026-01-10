Maldini nei radar di una big: Lazio beffata da una rivale

La Lazio rischia di vedersi soffiare l'obiettivo di mercato. Con il calciomercato aperto, i duelli su gli stessi innesti sono all'ordine del giorno, e per questo le squadre devono sempre rimanere in allerta per non rischiare di perdere i rinforzi adocchiati. In questo scenario, proprio la Lazio ora dovrà iniziare a fare i conti con la concorrenza di una rivale in Serie A per Daniel Maldini: la Juventus.

La Vecchia Signora punta Maldini

Secondo le ultime voci di mercato riportate da Sportmediaset, il figlio d'arte sarebbe stato inserito sulla lista dei desideri della Vecchia Signora come vice-Yildiz, in alternativa a Federico Chiesa, obiettivo più oneroso. Stando alle ultime informazioni emerse, il club torinese avrebbe già avviato i primi contatti.

Lazio avanti

Tuttavia, la Lazio resta comunque il club più avanti nella corsa al giocatore: i capitolini laziali avrebbero infatti raggiunto un accordo di massima con Maldini per uno stipendio da 1,4 milioni a stagione e un'offerta di prestito oneroso da 1 milione con diritto di riscatto a 9 per l'Atalanta.