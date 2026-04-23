Rovella, spiraglio inatteso: possibile rientro nel rush finale
A sorpresa, Niccolò Rovella potrebbe tornare a disposizione di Maurizio Sarri nel finale di stagione. Fino a pochi giorni fa sembrava che il centrocampista avesse terminato in anticipo la sua stagione, ma le dichiarazioni di Sarri nella conferenza stampa pre Atalanta hanno riacceso le speranze.
Rovella verso il rientro
Come riportato dal Corriere dello Sport, Rovella potrebbe recuperare per il rush finale di stagione, che si preannuncia particolarmente intenso dopo la qualificazione contro la Dea e il conseguente passaggio in finale di Coppa Italia. La speranza del tecnico è provare di riaverlo a disposizione almeno per qualche gara.
Quando potrebbe tornare
Secondo il quotidiano, il centrocampista dovrebbe riunirsi ai compagni per la trasferta contro la Cremonese del prossimo 4 maggio.
Dopo una stagione sfortunata segnata prima dalla pubalgia e poi dalla frattura scomposta della clavicola destra, che lo ha costretto all'operazione, Rovella sembra davvero pronto a tornare.