Capello: "Finale di Coppa Italia? Sarà un'occasione unica. La Lazio avrà un vantaggio sull'Inter: ecco quale"

L'ex allenatore di Roma, Milan, Juventus, Real Madrid e Inghilterra, Fabio Capello, ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini della Gazzetta dello Sport in cui ha commentato il momento il momento dell'Inter, sottolineando: "L'Inter è tornata a essere l'Inter".

Ma non solo, Capello ha anche commentato la prestazione della Lazio contro l'Atalanta nella semifinale di ritorno andata in scena ieri sera a Bergamo, soffermandosi sulle reali possibilità dei biancocelesti contro la squadra di Chivu nell'attesa finale in programma il prossimo 13 maggio.

La Lazio non ha una rosa profondissima e se per caso le mancasse qualche titolare, il livello complessivo si abbasserebbe. Sul piano ambientale, invece, potrebbe crearsi un fattore potenzialmente determinante: la finale sarà un’occasione bellissima, unica, e la Lazio avrà secondo me un grande vantaggio nei tifosi che saranno orgogliosamente presenti. Così, i calciatori avranno quindi una spinta in più per riportare il club a vincere dopo diversi anni dall’ultima volta.

È una valutazione molto difficile e dipende dai calciatori: ci sono quelli che si esaltano sapendo che si giocano un trofeo e altri che invece non riescono a giocare con la stessa facilità delle altre partite. Per la Lazio potrebbe essere l’euforia a far esprimere i calciatori di Sarri nel miglior modo possibile.

La squadra di Maurizio Sarri ha dimostrato di difendersi bene affidandosi al contropiede con molta umiltà, mentre l’Atalanta è stata la solita Dea giocando 'uomo contro uomo' anche se ha commesso un errore decisivo sul gol della Lazio. Ecco, da questo punto di vista i biancocelesti mi sono sembrati complessivamente più attenti nei 120 minuti di partita.