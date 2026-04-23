Capello: "Finale di Coppa Italia? Sarà un'occasione unica. La Lazio avrà un vantaggio sull'Inter: ecco quale"
Le dichiarazioni di Fabio Capello ai taccuini della Gazzetta dello Sport
L'ex allenatore di Roma, Milan, Juventus, Real Madrid e Inghilterra, Fabio Capello, ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini della Gazzetta dello Sport in cui ha commentato il momento il momento dell'Inter, sottolineando: "L'Inter è tornata a essere l'Inter".
Ma non solo, Capello ha anche commentato la prestazione della Lazio contro l'Atalanta nella semifinale di ritorno andata in scena ieri sera a Bergamo, soffermandosi sulle reali possibilità dei biancocelesti contro la squadra di Chivu nell'attesa finale in programma il prossimo 13 maggio.
Capello alla Gazzetta dello Sport
La Lazio non ha una rosa profondissima e se per caso le mancasse qualche titolare, il livello complessivo si abbasserebbe. Sul piano ambientale, invece, potrebbe crearsi un fattore potenzialmente determinante: la finale sarà un’occasione bellissima, unica, e la Lazio avrà secondo me un grande vantaggio nei tifosi che saranno orgogliosamente presenti. Così, i calciatori avranno quindi una spinta in più per riportare il club a vincere dopo diversi anni dall’ultima volta.
È una valutazione molto difficile e dipende dai calciatori: ci sono quelli che si esaltano sapendo che si giocano un trofeo e altri che invece non riescono a giocare con la stessa facilità delle altre partite. Per la Lazio potrebbe essere l’euforia a far esprimere i calciatori di Sarri nel miglior modo possibile.
La squadra di Maurizio Sarri ha dimostrato di difendersi bene affidandosi al contropiede con molta umiltà, mentre l’Atalanta è stata la solita Dea giocando 'uomo contro uomo' anche se ha commesso un errore decisivo sul gol della Lazio. Ecco, da questo punto di vista i biancocelesti mi sono sembrati complessivamente più attenti nei 120 minuti di partita.
L'entusiasmo che dà la vittoria contro l'Atalanta all'ambiente laziale
Ai tifosi senza dubbio, ma ovviamente la finale sarà una partita diversa con pochi spazi e cercherà di partire in contropiede come fatto a Bergamo. Sarà una partita che l’Inter cercherà di dominare nel gioco facendo appunto attenzione alla velocità avversaria. Anche perché la squadra di Sarri sta dimostrando un’ottima condizione fisica e se arriverà al 13 maggio in questa forma avrà più possibilità di sovvertire i pronostici. Con quale asso nella manica? Il tridente, dove la Lazio ha calciatori veloci sia sulle fasce che nella posizione di centravanti.