Francesco Maccario: “Lazio e Juve entrambe in difficoltà, ma Sarri parte favorito perché…”
L’intervista in esclusiva della redazione di Laziopress.it al creator digitale e tifoso bianconero Francesco Maccario
Francesco Maccario
Volto noto del tifo juventino e non solo sui social, Francesco Maccario è diventato, negli ultimi anni, una delle voci più seguite e riconoscibili dell’ambiente sportivo online, con un seguito di quasi 500.000 persone fra Instagram e Tik Tok. Con il suo stile lucido, esperto e sempre appassionato, racconta quotidianamente la Juve ai suoi follower, tra analisi, sfoghi e riflessioni da vero tifoso e amante di calcio. In vista di Lazio–Juventus, lo abbiamo intervistato per analizzare alcuni aspetti chiave del match, ma non solo.
Nella prossima pagina l’intervista integrale.