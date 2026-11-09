Lotito e i tifosi della Lazio, dai romanisti il coro «Resisti»
Fuori da una scuola dell’Eur, il presidente biancoceleste ha ricevuto insulti e minacce dai sostenitori laziali.
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Claudio Lotito è stato contestato fuori da una scuola dell’Eur, mentre parlava con alcuni collaboratori. Secondo quanto riportato da la Repubblica, Il presidente della Lazio, senatore azzurro, è stato bersagliato dai cori di tifosi laziali e romanisti.
La contestazione fuori dalla scuola dell’Eur
I cori sono partiti mentre Lotito si trovava all’esterno dell’istituto con i suoi collaboratori. La contestazione è stata improvvisata.
lo sfottò romanista
I romanisti lo hanno invece preso in giro gridandogli «Resisti».