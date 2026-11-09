Lotito e i tifosi della Lazio, dai romanisti il coro «Resisti»

Claudio Lotito è stato contestato fuori da una scuola dell’Eur, mentre parlava con alcuni collaboratori. Secondo quanto riportato da la Repubblica, Il presidente della Lazio, senatore azzurro, è stato bersagliato dai cori di tifosi laziali e romanisti.

La contestazione fuori dalla scuola dell’Eur

I cori sono partiti mentre Lotito si trovava all’esterno dell’istituto con i suoi collaboratori. La contestazione è stata improvvisata.

lo sfottò romanista

I romanisti lo hanno invece preso in giro gridandogli «Resisti».

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