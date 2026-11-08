Lutto in casa Lazio: si è spenta Gabriella Grassi, storica segretaria della società
Si è spento oggi Gabriella Grassi, storica segretaria della Lazio dal 1969 al 2003. Una figura che dietro le quinte ha vissuto pagine fondamentali della storia biancoceleste. In occasione della triste scomparsa, la società ha voluto condividere un messaggio di cordoglio.
Il messaggio di cordoglio della società
La S.S. Lazio si unisce al cordoglio dei familiari per la scomparsa di Gabriella Grassi, storica segretaria biancoceleste