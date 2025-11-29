Milan-Lazio, le formazioni ufficiali: confermato Vecino dal 1', la scelta di Sarri a sinistra

In attesa del fischio d’inizio, i due allenatori, Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri, hanno diramato le formazioni ufficiali a pochi istanti dall’avvio della gara tra Milan e Lazio.

Le scelte del Milan

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Jashari, Ricci, Loftus-Cheek. Allenatore: Massimiliano Allegri

La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Vecino, Pedro, Noslin, Belahyane, Provstgaard, Lazzari. Allenatore: Sarri.