Lecce, Di Francesco: "La Lazio è costruita per arrivare tra le prime sei"

Le parole del tecnico del Lecce in conferenza stampa pre Lazio

Eusebio Di Francesco
Alla vigilia di Lecce-Lazio, il tecnico dei salentini Eusebio Di Francesco ha parlato della partita di domani analizzando il momento dei biancocelesti: queste le sue parole in conferenza stampa.

Lecce-Lazio, le parole di Di Francesco in conferenza stampa

Non guardo l’avversario, mi baso su quello che vedo sul campo. Conosco bene l’ambiente romano ma in campo ci vanno i professionisti e pensare che arrivi una squadra allo sbando sarebbe un grande errore. Lavoriamo sui nostri pregi e sulle nostre carenze. Abbiamo messo giocatori freschi, soprattutto dal punto di vista mentale. I giocatori in panchina sono fondamentali, togliendo gli ultimi 20 minuti avremmo una classifica diversa. La squadra deve sapere che anche 3 minuti possono essere fondamentali.

Il commento sulla Lazio

La Lazio, al di là del mercato, ha una rosa costruita per arrivare tra le prime sei.

