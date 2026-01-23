Formello, ancora emergenza a centrocampo: Rovella salta il Lecce

Piove, grandina, sul bagnato in casa Lazio, infatti non solo le situazioni di mercato ed extra-campo stanno compromettendo la stagione biancoceleste, ma anche gli infortuni non stanno dando tregua a Sarri e arrivano brutte notizie da Formello in vista della partita contro il Lecce.

Rovella salta il Lecce

Con l'ammonizione ricevuta contro il Lecce è scattato lo sto per diffida a Danilo Cataldi lasciando un vuoto in cabina di regia. Se subito dopo la gara di lunedì tutto portava alla titolarità di Nicolò Rovella, che era tornato ad assaggiare il campo nelle ultime partite, quest'ultimo invece non sarà disponibile per la trasferta di Lecce costringendo Sarri ad inventarsi soluzioni di ripiego.

Le soluzioni

Basic - Fraioli

I riflettori per un posto in cabina di regia sono puntati su Basic, il centrocampista croato ha infatti smaltito l'infortunio e, come riportato da Albero Abbate a Radio Laziale, ha dato disponibilità a Sarri per partire dal 1'. Sarà dunque lui con ogni probabilità il vertice basso della Lazio anti-Lecce con Vecino e Taylor ai suoi fianchi, pronto Belahyane a subentrare.

La probabile formazione

In porta sono pochi dubbi con Provedel che difenderà la porta, Mandas siederà in panchina per l'ultima volta prima di volare alla volta dell'Inghilterra. In difesa Romagnoli si è allenato con la squadra e ha dato disponibilità per quella che sarà con ogni probabilità la sua ultima partita con l'aquila sul petto prima di partire per il Qatar. Gila, Marusic e Pellegrini completano il reparto. Davanti invece è corsa a tre fra Ratkov, Noslin e Dia per un posto da centravanti, mentre Zaccagni e Cancellieri, favorito su Isaksen, completano il terzetto.