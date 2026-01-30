Lazio-Genoa, Sarri: “Romagnoli? Sarà una decisione della Società. Sull'esordio di Maldini…”

Il Comandante Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della gara Lazio-Genoa, che si è conclusa con una vittoria delle aquile per 3-2.

Le dichiarazioni di Sarri a Dazn

La mia esultanza al rigore di Cataldi? Sono state settimane complicate per noi, giocare senza i nostri tifosi non è stato semplice, ma come ho detto prima questo è da considerare un gesto d’amore.

Maldini e Ratkov

Maldini e Ratkov sono due attaccanti com caratteristiche diverse. Maldini deve migliorare a scaricare subito la palla e attaccare, Ratkov avrà un inserimento più difficile perché viene da un altro campionato.

Romagnoli

L'ho già detto, sarà una decisione della società, io con lui c'ho parlato e anche poco fa e mi ha detto che non sa nulla. Da parte mia che il giocatore sia un valore aggiunto l'ho già detto alla società, ma l'avevo detto anche di Guendouzi…

