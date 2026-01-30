Lazio-Genoa, Sarri: “Romagnoli? Sarà una decisione della Società. Sull'esordio di Maldini…”
Il Comandante Maurizio Sarri ha rilasciato delle dichiarazioni al termine di Lazio-Genoa per commentare il risultato e la prestazione della rosa
Il Comandante Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della gara Lazio-Genoa, che si è conclusa con una vittoria delle aquile per 3-2.
Le dichiarazioni di Sarri a Dazn
La mia esultanza al rigore di Cataldi? Sono state settimane complicate per noi, giocare senza i nostri tifosi non è stato semplice, ma come ho detto prima questo è da considerare un gesto d’amore.
Maldini e Ratkov
Maldini e Ratkov sono due attaccanti com caratteristiche diverse. Maldini deve migliorare a scaricare subito la palla e attaccare, Ratkov avrà un inserimento più difficile perché viene da un altro campionato.
Romagnoli
L'ho già detto, sarà una decisione della società, io con lui c'ho parlato e anche poco fa e mi ha detto che non sa nulla. Da parte mia che il giocatore sia un valore aggiunto l'ho già detto alla società, ma l'avevo detto anche di Guendouzi…
La cessione di Romagnoli
Ascolta, ti ho già risposto 3 volte su Romagnoli! Basta!