Le pagelle di Lazio-Juventus, un sinistro di Basic stende la vecchia signora

Sfida che chiude l'ottava giornata del campionato di serie A. Lazio-Juventus gara combattuta a tutto campo per gli interi 90 minuti, senza esclusione di colpi, dimostrando che il pareggio non interessa a nessuno, c'è bisogno della svolta, da una parte e dall'altra.

A partire meglio sono i biancocelesti, più lucidi e precisi nel giropalla e il sinistro di Basic che illumina regalando il vantaggio. La Juventus reagisce nel corso del match ma è la Lazio che se la porta a casa con grinta e cattiveria agonistica. Esultano Sarri ed i suoi crisi nera sicuramente per la Juventus di Igor Tudor.

