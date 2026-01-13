Roma-Torino, lo sfottò di Caicedo sui social

La sfida tra Roma e Torino, andata in scena questa sera all’Olimpico di Roma e valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, ha visto passare il turno alla squadra di Baroni, che è riuscita ad imporsi sul 3-2. Tra le numerose reazioni non è mancato il commento dell’ex Lazio Felipe Caicedo. L’ex attaccante biancoceleste, senza mezzi termini, ha scelto di commentare sul proprio profilo X l’uscita dalla competizione nazionale dei giallorossi.

La risposta di Caicedo dopo Roma-Torino

Nessun commento in particolare, solo tre emoji che ridono è il commento del “Panterone” sui propri social. Il suo pensiero non è passato inosservato soprattutto ai tifosi biancocelesti, e non solo, gesto che ha immediatamente acceso il dibattito social.

Il post