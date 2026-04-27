Lazio-Udinese, i convocati di Sarri: out tre titolari, torna Rovella
La lista dei convocati biancocelesti in vista dell'impegno di Serie A contro l'Udinese
Archiviato l'impegno di Coppa Italia contro l'Atalanta, la Lazio torna nuovamente in campo per affrontare allo Stadio Olimpico l'Udinese, in programma questa sera alle ore 20:45. Pochi istanti fa è stata diramata da mister Sarri la lista dei calciatori convocati della Lazio in vista della sfida di questa sera contro i friulani.
I convocati di Sarri
Portieri: Giacomone, Motta, Pannozzo;
Difensori: Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Przyborek, Rovella, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov.
OUT Zaccagni, Cataldi e Gila
Tegola pesante per Sarri che perde tre titolari: Zaccagni e Cataldi infatti a sorpresa non saranno a disposizione del mister questa sera, come anche Gila che resterà ai box dopo l'infortunio rimediato contro la Dea in Coppa Italia: una scelta precauzionale per il difensore spagnolo, soprattutto in vista dell'attesa finale di Coppa Italia contro l'Inter.
A seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue:
Sindrome influenzale per Cataldi e postumi di trauma contusivo di media entità al quadricipite destro per Zaccagni.