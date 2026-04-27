Zaccagni e Cataldi assenti contro l'Udinese: il motivo
Tegola per mister Sarri che non potrà avere a disposizione Zaccagni e Cataldi in vista di questa sera contro l'Udinese
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Nella lista diramata da Sarri in occasione del match di questa sera contro l'Udinese non sono presenti, inaspettatamente, Mattia Zaccagni e Danilo Cataldi, che si aggiungono alla lunga lista di infortunati, che sale così a sei indisponibili, considerando le assenze di Gigot, Provedel, Gila e Furlanetto.
La nota della società
A seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue:
Sindrome influenzale per Cataldi e postumi di trauma contusivo di media entità al quadricipite destro per Zaccagni.