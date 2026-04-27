Zaccagni e Cataldi assenti contro l'Udinese: il motivo

Nella lista diramata da Sarri in occasione del match di questa sera contro l'Udinese non sono presenti, inaspettatamente, Mattia Zaccagni e Danilo Cataldi, che si aggiungono alla lunga lista di infortunati, che sale così a sei indisponibili, considerando le assenze di Gigot, Provedel, Gila e Furlanetto.

La nota della società