Un ospite speciale all'Olimpico in occasione di Lazio-Lecce

A far ritorno all'Olimpico di Roma, in occasione di Lazio-Lecce, è Marcelo Salas, ex storico calciatore del secondo Scudetto della Lazio. Il “Matador” è tornato nello storico stadio che lo ha accolto per anni quando vestiva la maglia biancoceleste.

Salas presente all'Olimpico

In uno stadio semi vuoto per la protesta da parte del tifo organizzato - non essere presente a causa del mancato accesso a bordo campo della nipote di Vincenzo Paparelli a Lazio-Cagliari - Salas ha condiviso la sua presenza tramite una storia Instagram.

La storia Instagram di Salas