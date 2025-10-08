Gigi Cagni sulla Lazio e su Sarri: "Allenatore in difficoltà"

Momento delicato in casa biancoceleste, infatti in 6 partite di campionato la Lazio di Maurizio Sarri ha raccolto solo 7 punti. Bottino che sta lasciando tante perplessità all'ambiente calcistico. A tale riguardo ha parlato anche l'allenatore Gigi Cagni, intervento ai microfoni di Radio Laziale. Il focus ovviamente ha riguardato questo inizio di campionato dei capitolini e il ruolo che Sarri sta svolgendo all'interno della rosa.

Le parole di Cagni sul momento difficile dei biancocelesti

La Lazio non corrisponde alla dimensione attuale e a quello che stiamo vedendo. La rosa è corta e gli infortuni incidono in modo determinante. Se si vuole fare un certo tipo di campionato bisogna avere 22 giocatori a disposizione. Sarri non ha trovato bene l’equilibrio. Lui vorrebbe giocare un calcio bello in un posto dove ha fatto bene, ma per lui la situazione è difficoltosa. Trovare l’equilibrio non è facile.

La chiave per migliorare secondo Cagni