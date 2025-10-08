Situazione infortunati Lazio: il punto dopo l’allenamento

La Lazio ha diffuso un aggiornamento ufficiale riguardante le condizioni fisiche dei giocatori attualmente indisponibili.

Il bollettino medico del pomeriggio

Dopo un consulto tra lo staff medico, composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal dott. Italo Leo, il club biancoceleste ha reso noto l’avvio del percorso riabilitativo di Samuel Gigot, che ha iniziato la fase di recupero personalizzata.

Gigot - Via onefootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Lavori differenziati e terapie mirate

Prosegue invece il lavoro atletico specifico per Luca Pellegrini, Matías Vecino, Adam Marušić e Fisayo Dele-Bashiru, impegnati in programmi differenziati per il pieno recupero. Mattia Zaccagni ha svolto una sessione di lavoro in piscina per favorire il recupero muscolare. Infine, Nicolò Rovella e Boulaye Dia si sono sottoposti a sedute di fisioterapia: per l’attaccante senegalese si tratta di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra, che verrà monitorato nei prossimi giorni dallo staff medico. La Lazio continuerà a seguire attentamente l’evoluzione delle condizioni di tutti i giocatori in vista dei prossimi impegni stagionali.