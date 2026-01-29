Przyborek-Lazio, è fatta! Tutti gli aggiornamenti live: scambio di documenti

Tutti gli aggiornamenti live della trattativa tra Przyborek e la Lazio

Ginevra Sforza /
Depositphotos.com
Depositphotos.com

Ormai la Lazio è un passo dall'abbracciare il nuovo innesto da mettere a disposizione di Sarri: Adrian Przyborek. La trattativa è infatti in dirittura d’arrivo, grazie anche alle ultime indiscrezioni rivelate da Alfredo Pedullà, che hanno confermato come nelle prossime ore verrà completata la documentazione

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Il post di Pedullà

Przyborek oggi a Roma

Secondo invece quanto riferito da Gianluca di Marzio, nella giornata di oggi il giocatore sbarcherà nella Capitale, pronto così ad una nuova esperienza in Serie A.

 

Esclusiva| Ignazio Oliva: "Massima solidarietà ai tifosi laziali. Sul ruolo dei Presidenti..."
Lazio, Pellegrini: "Abbiamo tanta voglia di rivalsa. Come vivo questo momento da tifoso?..."