Przyborek-Lazio, è fatta! Tutti gli aggiornamenti live: scambio di documenti

Ormai la Lazio è un passo dall'abbracciare il nuovo innesto da mettere a disposizione di Sarri: Adrian Przyborek. La trattativa è infatti in dirittura d’arrivo, grazie anche alle ultime indiscrezioni rivelate da Alfredo Pedullà, che hanno confermato come nelle prossime ore verrà completata la documentazione.

Il post di Pedullà

Przyborek oggi a Roma

Secondo invece quanto riferito da Gianluca di Marzio, nella giornata di oggi il giocatore sbarcherà nella Capitale, pronto così ad una nuova esperienza in Serie A.