Oggi compie gli anni l'ex Lazio Cesar: gli auguri del club

A festeggiare gli anni oggi è un ex centrocampista che nella Lazio ha sicuramente lasciato un segno. Cesar Aparecido Rodrigues, 51 anni per lui un dolce ricordo lasciato nei cuori dei tifosi laziali e la società sportiva Lazio che gli manda il suo augurio per il giorno del suo compleanno. Il pensiero del club arriva tramite i social ( Instagram in particolare ) . Di seguito il link delle stories: https://www.instagram.com/stories/official_sslazio/3750312983273469597/

Il messaggio della S.S.Lazio per Cesar

Compie oggi gli anni l'ex calciatore della Lazio Aparecido Cesar. Il brasiliano spegne 51 candeline. Arrivato in biancoceleste nel 2001, colleziona 119 presenze e 18 gol fino al gennaio 2006. Per Cesar, anche la Coppa Italia del 2004 in bacheca. Successivamente, ha anche allenato le giovanili biancocelesti.

Il periodo di Cesar nella Lazio

L'esterno brasiliano sbarcò nella capitale nel 2001. Per lui ben 5 stagioni con l'aquila sul petto. In questi anni ha totalizzato 119 presenze segnando ben 18 reti. Il gol più celebre tra i tifosi è senz'altro quello riporta al 6 gennaio del 2005, dove in un Lazio-Roma, i biancocelesti vinsero per 3-1 con il famoso gol di Di Canio ( con esultanza annessa sotto la curva Sud giallorossa ) . In quel match storico la rete del 2-1 fu segnata proprio da Cesar con un sinistro chirurgico che si spense all'angoletto.