Mancini: “Cancellieri ha grandi qualità, se ne parla poco”

Il gol siglato a Napoli è il quarto della sua stagione: Cancellieri vuole convincere Sarri attraverso il campo. L’ex ct della Nazionale Roberto Mancini ha parlato proprio dell’esterno biancoceleste: queste le sue parole a margine della consegna del premio Mcl-Ussi-Entel "Inside the Sport 2026" a Coverciano.

Il giovane che mi ha impressionato di più è Palestra. Anche Cancellieri ha grandi qualità, se ne parla poco. Ci sono dei ragazzi bravi.