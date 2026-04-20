Mancini: “Cancellieri ha grandi qualità, se ne parla poco”

Il commento dell’ex ct della Nazionale sull’esterno biancoceleste

Emanuele Petrucci /
Mancini

Il gol siglato a Napoli è il quarto della sua stagione: Cancellieri vuole convincere Sarri attraverso il campo. L’ex ct della Nazionale Roberto Mancini ha parlato proprio dell’esterno biancoceleste: queste le sue parole a margine della consegna del premio Mcl-Ussi-Entel "Inside the Sport 2026" a Coverciano.

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Cancellieri
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Le parole di Mancini su Cancellieri

Il giovane che mi ha impressionato di più è Palestra. Anche Cancellieri ha grandi qualità, se ne parla poco. Ci sono dei ragazzi bravi.

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