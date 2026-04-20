Gila, parla l'agente: "Ha la testa solo per la Lazio. Rinnovo? Ecco come stanno le cose"

Dopo un mese di assenza per via di un fastidio muscolare, Mario Gila è tornato a giocare dal primo minuto contro il Napoli e ha vinto l'mvp della partita: il difensore spagnolo ha annullato completamente Hojlund vincendo tutti i duelli in mezzo al campo. I tifosi però sono preoccupati del suo futuro: Gila ha il contratto in scadenza nel giugno 2027 e il rinnovo sembrerebbe molto lontano. In tal senso, il suo agente Alejandro Camano si è espresso così ai microfoni di Radio CRC.

Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via Onefootball

Gila, le parole dell'agente sul futuro del suo assistito

Mario Gila è un calciatore della Lazio e lo sarà fino alla fine della stagione. Ha ancora un anno di contratto con i biancocelesti. È un momento della stagione molto importante per la Lazio, c’è la possibilità di vincere la Coppa Italia, e Mario ha la testa solo per loro. Io non ho parlato con nessuna squadra della Serie A del futuro di Mario Gila. Qualora dovesse presentarsi un’offerta da qualunque club della Serie A deve parlare direttamente con la Lazio e poi con noi. Sabato contro il Napoli ha giocato veramente benissimo ed era molto tranquillo in questo. Mario Gila è uno dei più forti centrali tra quelli che ci sono in Italia. Ha firmato un contratto di cinque anni con la Lazio e questo è il suo quarto anno di contratto. La Lazio ha dato la possibilità ad uno dei miei calciatori di giocare in un campionato molto importante come quello italiano. Noi vogliamo rispettare il contratto con loro ed essere rispettosi di qualsiasi accordo abbiamo preso in precedenza. Siamo felici e fiduciosi di questo.

Idea Napoli?

Napoli è una città che ha un grande significato per noi in Argentina. È dove ha giocato Diego Armando Maradona e c’è sempre tanta felicità. Se fosse per me verrei a vivere domani a Napoli per mangiare un piatto di pasta e restare a due passi dal mare. Qui, però, parliamo di calcio professionistico e la testa del giocatore deve stare solo sulla Lazio.

Rinnovo con la Lazio?