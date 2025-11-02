Tare e la frecciata alla Roma sul derby: "Ho vinto quello che contava..."

Le dichiarazioni del Direttore Sportivo Igli Tare a Dazn

La scomparsa di Galeone

Mister Allegri è provato, ne parlavamo anche adesso. Aveva un rapporto molto particolare con lui, ci teneva tanto e lo considerava uno di famiglia. Ma la vita è così e si va avanti.

Se considera il match Milan-Roma come un derby

Di derby ne ho vinti abbastanza, anche quello che contava il 26 maggio a Roma. In questa nuova avventura al Milan dobbiamo solo pensare a portare a casa i tre punti contro un avversario molto forte. Con un successo agganceremmo il gruppo di vetta della classifica, dobbiamo essere positivi.

La coppia Nkunku-Leao

Il 72% della carriera Nkunku l'ha fatta giocando da prima punta. È un po' particolare, sa giocare anche spalle alla porta. In allenamento lui e Leao hanno fatto vedere di saper combinare insieme, ora però vediamo. Gimenez è in un periodo complicato, ma ha tutta la fiducia della società e soprattutto dello staff tecnico. Il suo infortunio è arrivato proprio quando non ci voleva, però si guarda avanti. Queste cose fanno parte del gioco.

Se ha fiducia in Leao