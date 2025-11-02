Tare e la frecciata alla Roma sul derby: "Ho vinto quello che contava..."
Il Direttore Sportivo Igli Tare ha lanciato una frecciata alla Roma ai microfoni di Dazn prima dell'incontro con il Milan, ecco le sue parole
Le dichiarazioni del Direttore Sportivo Igli Tare a Dazn
La scomparsa di Galeone
Mister Allegri è provato, ne parlavamo anche adesso. Aveva un rapporto molto particolare con lui, ci teneva tanto e lo considerava uno di famiglia. Ma la vita è così e si va avanti.
Se considera il match Milan-Roma come un derby
Di derby ne ho vinti abbastanza, anche quello che contava il 26 maggio a Roma. In questa nuova avventura al Milan dobbiamo solo pensare a portare a casa i tre punti contro un avversario molto forte. Con un successo agganceremmo il gruppo di vetta della classifica, dobbiamo essere positivi.
La coppia Nkunku-Leao
Il 72% della carriera Nkunku l'ha fatta giocando da prima punta. È un po' particolare, sa giocare anche spalle alla porta. In allenamento lui e Leao hanno fatto vedere di saper combinare insieme, ora però vediamo. Gimenez è in un periodo complicato, ma ha tutta la fiducia della società e soprattutto dello staff tecnico. Il suo infortunio è arrivato proprio quando non ci voleva, però si guarda avanti. Queste cose fanno parte del gioco.
Se ha fiducia in Leao
Lo trovo un ragazzo molto per bene. Da fuori si ha un'idea, da dentro è tutt'altro. In questa settimana abbiamo parlato tantissimo, è uno che se sta bene ti fa vincere le partite da solo. Ho fiducia nel fatto che stasera farà una grande partita, anche perché ce l'ha promesso (ride, n.d.r.).