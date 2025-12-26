Romagnoli tra presente e futuro: oggi è il perno di Sarri, ma ora va blindato e la Nazionale…

La Lazio sta costruendo i suoi risultati grazie al lavoro maniacale di Maurizio Sarri sui movimenti difensivi. La Lazio se da una parte latita un po' per quel che riguarda l'aspetto realizzativo, dall'altra può contare su una solidissima difesa. La squadra di Sarri vanta il record di clean sheet finora, per nove volte in campionato ha tenuto infatti la saracinesca chiusa, dieci se consideriamo la partita di Coppa Italia contro il Milan. Oltre ad un ritrovato Provedel, che ci mette i guantoni quando la squadra non riesce a schermare efficacemente le azioni offensive avversarie, molto passa dall'organizzazione, senza dubbio, ma anche da un leader difensivo ritrovato troppo spesso non considerato adeguatamente.

Romagnoli difensore “Sarrista”

Romagnoli - Fraioli

La passata stagione Romagnoli se la ricorda sicuramente per il grande apporto in fase realizzativo, che ha assicurato sotto la gestione Baroni un bottino composta da ben 5 gol tra Europa League e campionato. Il modo di difendere (o non difendere) della Lazio dello scorso anno non lo ha premiato e non gli ha permesso di rendere sui livelli che ha già dimostrato e sta dimostrando di tenere, ricevendo qualche critica (ingiusta) di troppo. Con Sarri tornato a casa base, il suo rendimento, come prevedibile, è tornato ad essere su livelli altissimi in un modo di giocare che risalta le sue caratteristiche e con il Comandante che gli ha affidato le chiavi della difesa: è infatti il numero tredici a dettare i tempi di “scappata” o di “salita” della linea difensiva.

