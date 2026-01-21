Caicedo preoccupato per il mercato della Lazio: "Se ne vanno tutti"
Il commento social di Felice Caicedo sul proprio profilo X: l'ex attaccante biancoceleste si è esposto sul mercato della Lazio
Depositphotos
Le scelte di mercato in casa Lazio non preoccupano solo l'ambiente e gli addetti al lavoro, anche Felipe Caicedo si è esposto in merito alle decisione della società, riguardo soprattutto le operazioni in uscita.
L'ex attaccante biancoceleste ha pubblicato un post sul proprio profilo X in cui ha sottolineato il fatto che molti degli innesti di Sarri sono in uscita, riferendosi chiaramente alla possibile partenza di Alessio Romagnoli.