Serie A, anticipi e posticipi del 25° e 26° turno: le nuove date per la Lazio
La Serie A ha annunciato gli anticipi e posticipi per la 25a e 26a giornata di Campionato, ecco quando scenderà in campo la Lazio
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
La Lega Serie A ha annunciato gli anticipi e posticipi per la 25a e 26a giornata di Campionato, ecco come cambiano le date per la Lazio.
Serie A, 25a giornata
In occasione della 25a giornata di Campionato, le aquile dovranno scendere in campo allo stadio Olimpico per affrontare l'Atalanta, tuttavia, la gara non si giocherà più il 15 febbraio ma è stata anticipata a sabato 14 alle ore 18:00, un vero e proprio appuntamento di San Valentino.
Serie A, 26a giornata
Come riportato dalla Serie A, anche l'incontro a casa del Cagliari ha subito delle variazioni, infatti, la gara è stata anticipata a sabato 21 febbraio alle ore 20:45.