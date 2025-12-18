Classifica delle migliori difese nei top 5 Campionati: la posizione della della Lazio

La pagina Calciatoribrutti sui social ha diramato la classifica delle migliori difese nei principali 5 Campionati d'Europa e tra queste compaiono 5 club di Serie A, uno della Premier League, 2 della Bundesliga ed uno dei La Liga.

La classifica diramata da Calciatoribrutti sui social

Lazio, la difesa nella stagione 2025/2026

Questo weekend il Campionato apre per la 16a giornata di Serie A, nel corso della quale la Lazio dovrà affrontare la Cremonese al stadio Olimpico, una partita nella quale la rosa biancoceleste dovrà fare il possibile per tentare di trionfare e portarsi a casa i 3 punti, necessari per scalare la classifica che attualmente vede le aquile in 8a posizione. Nonostante gli evidenti problemi in attacco, dato che fino ad ora sono molte le occasioni sprecate e soltanto 17 i gol segnati, con una media di 1.1 gol a partita, la difesa biancoceleste è in netto miglioramento, infatti, sono soltanto 11 le reti subite.