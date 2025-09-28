Lazio, i convocati di Sarri per la trasferta di Genova: le scelte a centrocampo

Le scelte del tecnico

Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani sera contro il Genoa, in programma alle 20:45 al Ferraris.

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gila, Hysaj, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;



Centrocampisti: Basic, Cataldi, Farcomeni, Pinelli;

Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni.

Basic reintegrato in lista

La società biancoceleste ha inoltre comunicato una variazione ufficiale: a causa dell’infortunio occorso a Fisayo Dele-Bashiru, è stata chiesta e approvata la sua sostituzione temporanea nella lista depositata presso la Lega Serie A. Al suo posto è stato inserito Toma Basic, che torna così a disposizione per le gare ufficiali di campionato.