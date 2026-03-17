Buon compleanno Ivan Provedel: il portiere spegne 32 candeline

Tanti auguri Ivan Provedel! Il portiere, diventato indimenticabile dopo il gol di testa contro l'Atletico Madrid, festeggia oggi i suoi 32 anni e per l'occasione la Società Lazio gli ha augurato un buon compleanno sulle piattaforme social.

Il post della Lazio

La stagione di Provedel

Nonostante adesso sia fermo ai box a causa dell'operazione alla qual si è sottoposto dopo aver riscontrato x, che terrà il portiere fuori fino a metà estate, in questa stagione, Ivan Provedel si è confermato l'assoluta certezza della retroguardia biancoceleste con 27 presenze da titolare inamovibile. I suoi riflessi hanno fruttato ben 12 clean sheet in Serie A, posizionandolo stabilmente tra i portieri meno battuti del Campionato.

Con una percentuale di parate che sfiora il 77%, l'estremo difensore friulano ha neutralizzato oltre 90 tiri diretti nello specchio, dimostrando una continuità di rendimento impressionante.