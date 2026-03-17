Buon compleanno Ivan Provedel: il portiere spegne 32 candeline
Ivan Provedel, al momento fermo ai box, compie oggi 32 anni, ecco gli auguri della Società Lazio
Tanti auguri Ivan Provedel! Il portiere, diventato indimenticabile dopo il gol di testa contro l'Atletico Madrid, festeggia oggi i suoi 32 anni e per l'occasione la Società Lazio gli ha augurato un buon compleanno sulle piattaforme social.
Il post della Lazio
La stagione di Provedel
Nonostante adesso sia fermo ai box a causa dell'operazione alla qual si è sottoposto dopo aver riscontrato x, che terrà il portiere fuori fino a metà estate, in questa stagione, Ivan Provedel si è confermato l'assoluta certezza della retroguardia biancoceleste con 27 presenze da titolare inamovibile. I suoi riflessi hanno fruttato ben 12 clean sheet in Serie A, posizionandolo stabilmente tra i portieri meno battuti del Campionato.
Con una percentuale di parate che sfiora il 77%, l'estremo difensore friulano ha neutralizzato oltre 90 tiri diretti nello specchio, dimostrando una continuità di rendimento impressionante.